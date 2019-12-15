شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يمنح «سولسكاير» 250 مليون إسترليني لتجديد الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيضع مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير من أجل تجديد الفريق الموسم القادم.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب مسؤولو الشياطين الحمر في التعاقد مع نجوم صف أول، كما وضعوا في القائمة اسمي جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند، وإيرلينج هالاند، هداف أر بي سالزبورج.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن «سولسكاير» قوله: «نحن سنقوم بتعزازات، سنقوم بإدخال نجوم إلى الفريق، نحن بحاجة لذلك، نحن بحاجة للاعب أو اثنين، ولكن لا يجب أن نتعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية، ربما في فترة الانتقالات الصيفية».