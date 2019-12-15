شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: برنامج تأهيلي لتجهيز ياسر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليًا للاعب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء أمس السبت.
وكان اللاعب قد غادر المران الجماعي، مساء أمس، بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضّل الجهاز الطبي إراحته.
ويخضع اللاعب للفحص الطبي من جديد غدا الاثنين، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود الليلة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الأهلي: برنامج تأهيلي لتجهيز ياسر إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.