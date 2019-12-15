شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: برنامج تأهيلي لتجهيز ياسر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليًا للاعب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء أمس السبت.

Advertisements

وكان اللاعب قد غادر المران الجماعي، مساء أمس، بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضّل الجهاز الطبي إراحته.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي من جديد غدا الاثنين، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود الليلة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.