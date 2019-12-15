شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب لاعبي المصري بطي صفحة المقاولون والتركيز في مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مساء أمس، تدريباته استعدادًا لمباراته المقبلة التي تجمعه بنظيره فريق إنبي، في اللقاء المقرر إقامته في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة طي صفحة المباراة السابقة التي خسرها الفريق أمام فريق المقاولون العرب بهدف نظيف، والتركيز في المباريات المقبلة بالدوري والكونفيدرالية ،وأولاها مباراة إنبي المنتشي بفوزه خارج ملعبه على فريق الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وركز الجهاز الفني خلال المران على تصحيح الأخطاء التي وقع بها اللاعبون خلال المباراة السابقة، كما ركز الجهاز الفني كذلك على عدد من الجوانب الخططية والتكتيكية، بينما خاض خماسي حراس المرمى (أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة وإيهاب العايدي والعائد أحمد بوسكا) مرانًا تخصصيًّا شاقًا تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.