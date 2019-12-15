شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي عن مواجهة نادي مصر: يتألق أمام الفرق الجماهيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أدهم السلحدار، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن الجهاز الفني حرص على التحدث مع اللاعبين لكي يتم التركيز في مواجهة نادى إف سي مصر والابتعاد تمامًا عن التفكير في لقاء الأهلى في الجولة بعد المقبلة.

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ويحل الإسماعيلي ضيفًا، اليوم الأحد، على الفريق الصاعد للدورى الممتاز باستاد الكلية الحربية، قبل أن يلتقي بالأهلى يوم الخميس المقبل، في قمة الأسبوع التاسع بالمسابقة.

وقال مدرب الدراويش، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: «ما يشغلنا في الوقت الراهن هو النقاط الثلاث أمام فريق لا يُستهان به على الإطلاق، فهو يرغب دائمًا في الظهور بشكل مميز أمام الفرق الجماهيرية الكبرى».

وأضاف: «نتعامل مع تلك المباراة بجدية كاملة، وباعتبارها بطولة منفصلة، من أجل السعى نحو الاستمرار في الانتصارات وتحقيق المزيد من التقدم بجدول الدوري».