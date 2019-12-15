التشكيل المتوقع للأهلى أمام الحدود اليوم

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جدة - عمرو شويل من المتوقع أن يخوض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيواجه به حرس الحدود فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز حيث يدرس الدفع بالمغربى وليد ازار وفى الهجوم على حساب النيجيرى جونيور اجايي .

ومن المتوقع أن يضم التشكيل ، كلاً من: حراسة المرمي: محمد الشناوي حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد Advertisements خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. ويدخل النادى الأهلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدورى، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب. ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط

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