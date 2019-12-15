شكرا لقرائتكم اختبار طبى يحدد مشاركة حازم إمام فى مران الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الجبهة اليمنى للزمالك تعانى عجز بعد تمرد حمدى النقاز وفسخ عقده من طرف واحد بداعى عدم حصوله على مستحقاته وتقدم الزمالك بشكوى ضده بعدما اثبت بالأوراق والمستندات حصوله على كافة مستحقاته .
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