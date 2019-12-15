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اختبار طبى يحدد مشاركة حازم إمام فى مران الزمالك اليوم

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جدة - عمرو شويل يخضع حازم إمام ظهير أيمن الزمالك لاختبار طبى خلال مران الفريق اليوم، الذى سيقام بالسويس غدا الاثنين، لتحديد موقفه من لقاء الابيض امام طلائع الجيش، حيث يعاني من الاصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية .
الاختبار الطبى لحازم إمام سيحدد موقف الجبهة اليمنى للفريق فى لقاء طلائع الجيش ففي حال عدم قدرة اللاعب على المشاركة فى المباراة لن يكون هناك حلول امام الفرنسي باتريس كارتيرون سوي الدفع بمحمد عبد السلام فى قيادة الجبهة اليمنى خاصة اظنه شارك من قبل فى هذا المركز من قبل .

الجبهة اليمنى للزمالك تعانى عجز بعد تمرد حمدى النقاز وفسخ عقده من طرف واحد بداعى عدم حصوله على مستحقاته وتقدم الزمالك بشكوى ضده بعدما اثبت بالأوراق والمستندات حصوله على كافة مستحقاته .

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