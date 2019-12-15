شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..غادة حسام نجمة يد الأهلى: الأكل هوايتى المفضلة وكان نفسى أكون عالمة آثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى غادة حسام لاعبة كرة اليد فى الأهلى المتوقفة حاليا بسبب ظروف الحمل وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الأكل .. بحب الأكل جدا .

غادة حسام ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مكرونة بالجمبرى . من نجمك المفضل ؟ من نجمك المفضل ؟ أحمد حلمى .

غادة حسام 2 من مطربك المفضل؟ Advertisements محمد حماقى لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ كان نفسى أكون عالمة آثار . لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا لا خالص . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ منى زكى .. بحبها جدا

غادة حسام على البحر بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال .. مريحة بالنسبة لى أكتر .

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