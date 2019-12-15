شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب الغياب عن المشاركة مع ذئاب الجبل في مباراتهم المرتقبة أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام .

ويخوض طاهر تدريبات تأهيلية بعد تعافيه من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة سواء مع المقاولون في مباريات الدوري منذ الجولة الثالثة أمام الانتاج الحربي، أو المنتخب الأوليمبي خلال بطولة أمم أفريقيا.

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ويستعد المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، لمواجهة وادى دجلة غداً الاثنين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويتصدر ذئاب الجبل جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة حصدها المقاولون من خمس انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة.

وكان محسن صلاح رئيس المقاولون العرب قد حرص على حضور تدريبات المقاولون أمس السبت لمؤازرة اللاعبين وحثهم على مواصلة سلسلة الانتصارات التي استمرت لثلاث مباريات متتالية.