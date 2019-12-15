شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشيش يحتل المركز العاشر فى كأس العالم باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منتخب سلاح الشيش منافساته ببطولة كأس العالم باليابان فى المركز العاشر بالخسارة فى آخر لقاءات تحديد المراكز بالخسارة من أوكرانيا 45 / 32، ليقترب بنسبة كبيرة من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وخسر منتخب مصر فى دور الـ 16 من اليابان بنتيجة 45 / 41 ، قبل أن يهزم الدنمارك 32 / 37 فى أولى مواجهات تحديد المراكز من التاسعة إلى السادس عشر ثم على إسبانيا 45 / 40 قبل أن يخر من أوكرانيا.

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ويضم منتخب مصر فى منافسات الفرق كل من اللاعبين، محمد حسن ويوسف سناء ومحمد حمزة وعلاء أبو القاسم .

خاض منتخب مصر معسكرا مغلقا فى اليابان على مدار الأيام الماضية، تحت قيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخب فى إطار الاستعداد للمنافسة.