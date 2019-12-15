شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لحازم إمام فى مران الزمالك اليوم.. وعبد السلام البديل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حازم إمام ظهير أيمن فريق الكرة بالزمالك لاختبار طبى خلال مران الفريق اليوم لتحديد موقفه من لقاء الأبيض أمام طلائع الجيش الذى سيقام بالسويس غدا الاثنين، حيث يعاني من الاصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية .
الاختبار الطبى لحازم إمام سيحدد موقف الجبهة اليمنى للفريق فى لقاء طلائع الجيش ففي حال عدم قدرة اللاعب على المشاركة فى المباراة لن يكون هناك حلول أمام الفرنسي باتريس كارتيرون سوي الدفع بمحمد عبد السلام فى قيادة الجبهة اليمنى، خاصة أنه شارك من قبل فى هذا المركز.
الجبهة اليمنى للزمالك تعانى عجزا بعد تمرد حمدى النقاز وفسخ عقده من طرف واحد بداعى عدم حصوله على مستحقاته وتقدم الزمالك بشكوى ضده بعدما اثبت بالأوراق والمستندات حصوله على كافة مستحقاته.
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