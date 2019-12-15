شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى vs حرس الحدود.. ماذا يفعل الأحمر مع صافرة إبراهيم نور الدين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره حرس الحدود، فى إطار مباريات الجولة الثامنة من بطوبة الدورى الممتاز فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى إبراهيم نور الدين، حكما للساحة، ليعود مجددا إلى تحكيم مباريات الأهلى بعد غياب استمر 469 يوما منذ 2 سبتمبر 2018 ، فى لقاء الأحمر أمام الإنتاج الحربى.

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وسبق لنور الدين إدارة 24 مباراة للأهلى قبل مباراة اليوم، بينهم 22 مباراة بالدورى، واثنان بكأس مصر .

فاز الأهلى فى 18 مباراة مع صافرة نور الدين، وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر مباراة واحدة .

خلال إدارة نور الدين لمباريات الأهلى أشهر 33 بطاقة صفراء للاعبين، و طرد 3 منهم، مع احتساب 9 ركلات جزاء للاعبى الأحمر.