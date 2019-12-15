فايلر يدرس الدفع بـ"أزارو" فى هجوم الأهلى أمام حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه الذى سيواجه به حرس الحدود فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، حيث يدرس الدفع بالمغربى وليد ازار وفى الهجوم على حساب النيجيرى جونيور اجايي .
ومن المتوقع أن يضم التشكيل، كل من:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد.
خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.
خط الهجوم : وليد أزارو
ويدخل النادى الأهلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدورى، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب.
ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط.
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