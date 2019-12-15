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صفقات الزمالك فى الشتاء حائرة ما بين اليمين والوسط والهجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدو صفقات الزمالك فى الميركاتو الشتوى القادم حائرة بين الناحية اليمنى وخط الوسط والهجوم فى ظل عدم تبقى أى حلول إلا استبدال لاعب واحد فقط فى صفوف الفريق.

جاء قرار حمدى النقاز التونسى الدولى بفسخ تعاقده مع الأبيض وانقطاعه عن التدريبات ليربك حسابات الميركاتو الشتوى فى الزمالك فى ظل السعى إلى تعويضه يصفقة قوية، وحيث إن تفكير القلعة البيضاء يصب حاليا فى التعاقد مع كريم العراقى نجم المصرى والمنتخب الأوليمبى .

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كما أن الزمالك حائر أيضا بسبب فكرة التعاقد مع مهاجم صريح أفربقى يحتاجه الفريق خلال الانتقالات الشتوية أو قيد الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك العائد من إعارة للوداد المغربي، حيث إنه لا يزال مصيره حائرا ما بين قيده في قائمة الزمالك بدلا من بو طيب في حالة فسخ تعاقد الأخير، وإعادة إعارة كاسونجو مرة أخري لأي نادي مصري حتي نهاية الموسم والاستفادة منه في صفقة تبادلية.

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فيما أن أزمة الديفندر البديل أيضا تعمق حيرة الفريق الأبيض خاصة أن الأبيض لا يوجد لديه بديلا للدولى التونسى فرجانى ساسى أو نجم الوسط طارق حامد فى ظل تذبذب مستوى محمد حسن و إبتعاد محمود عبد العزيز " زيزو " للإصابة .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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