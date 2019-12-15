شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة فنية| الهلال Vs فلامنجو .. احذر يا زعيم من هؤلاء والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019

تأهل فريق الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ، ليضرب الزعيم موعداً خاصا مع فريق مدربة السابق جورجي جيسوس فلامنجو البرازيلي على ملعب خليفة الدولي بقطر .



موعد مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي

ويلتقي فريق الهلال خصمه فلامنجو في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ، في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17_12_2019 بتوقيت مكة المكرمة ، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد خليفة الدولي .

احذر يا زعيم من نجوم فلامنجو الخطرين

وفي سياق متصل يستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام أهم العناصر الخطيرة في الفريق البرتغالي الذي نجح مع مدربه جورجي جيسوس في تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس على حساب ريفربليت الأرجنتيني ليصعد فلامنجو مباشرةً إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية وتأتي أهم أوراق مدرب الهلال السابق كالتالي :_

1_ القناص جابرييل باربوسا

المهاجم البرازيلي السوبر في فريق فلامنجو صاحب هدفي الفوز في نهائي بطولة كأس ليبرتادروس على حساب ريفربليت الأرجنتيني .

البرازيلي صاحب ال23 عام سجل خلال موسم 2018/19 مع الفريق البرازيلي 34 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة خلال 41 مباراة خاضها الفريق ويعد أهم أوراق جيسوس الهجومية لذا يتعين على الثنائي "علي البليهي – جانج هيون سو" دور كبير في مراقبة باربوسا خلال مباراة نصف النهائي المُقبلة.

2_ الجناح الهداف برونو هنريكي

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البرازيلي برونو هنريكي يلعب في مركز الجناح الأيسر مع فلامنجو البرازيلي ويعد الرئة التي يتنفس بها جيسيوس في يسار الملعب نظرا لما يمتلكه من سرعة ومهارة عاليتين .

صاحب ال28 عام لعب 46 مباراة خلال موسم 2019 وسجل 26 هدفاً وصنع 9 أهداف.

3_ الخطير أراسكايتا

الأوروجوياني الخطير أراسكايتا الجناح الأيمن للفريق البرازيلي يمتلك مهارات كبيرة في تسجيل الأهداف والمراوغة وتتبين خطورة أراسكايتا من أرقامه مع فلامنجو.

صاحب ال25 عام لعب 34 مباراة خلال موسم 2019 ، سجل 14 هدفاً وصنع 17 هدفاً آخر .

4_ الحاوي البرازيلي ريبيرو

المهاري الخطير ريبيرو قائد الفريق البرازيلي الذي يلعب في مركز صانع الألعاب شارك مع فلامنجو في 44 مباراة خلال موسم 2019 وسجل 5 أهداف وصنع 10 أهداف.

أرقام خط فلامنجو الأمامي قد تدفع الروماني لتغيير خطة اللعب

الخط الأمامي لفريق فلامنجو البرازيلي المكون من " القناص جابرييل باربوسا ، برونو هنريكي ، أراسكايتا و ريبيرو " سجل خلال موسم 2019 عدد 79 من الأهداف وهوا ما قد يدفع الروماني رازفان لوشيسكو لتغيير خطة اللعب الهجومية " 4-4-2 الكلاسيكية" التي اعتادت عليها مع الزعيم ووضع خطة دفاعية أكثر للتأمين مرمي المعيوف من الرباعي البرازيلي المرعب .

الهلال السعودي يتأهل على حساب الترجي التونسي

وكان الهلال السعودي قد تأهل إلى دور نصف النهائي عقب تغلبه على الترجي التونسي البطل الأفريقي في دور ربع النهائي بهدف نظيف أحرزه الفرنسي بافيتيمبي جوميز .