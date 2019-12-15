الأحد 15 ديسمبر 2019

برشلونة وميلان في تعاون جديد لضم نجم الاول في الكالتشيو



كتب: إبراهيم سعد

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يعمل فريق ميلان الإيطالي على دعم الخطوط الخلفية للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث البداية من انتقالات يناير المقبل الاستمرار في المحاولة التواجد ضمن مربع الأربعة الكبار سعيا وراء الحضور بدوري أبطال أوروبا العام المقبل.

وتشير صحيفة "كالتشيو ميركاتو" بأن ممثل ميلان "باولو مالديني" ومسؤول برشلونة إيريك أبيدال، سوف يجتمعان لكتابة الرتوش الأخير حول رغبة الروسونيري لضم المدافع الفرنسي الشاب "توديبو" نتيجة إبداء اللاعب رغبة بالرحيل عن الكامب نو نظرا لعدم أخذه الوقت الكافي للمشاركة واستمرار بدكة الاحتياط منذ وقت طويل.

وأكدت الميركاتو، أن برشلونة لن يتنازل عن توديبو بأقل من عشرة ملايين يورو، حتى يكون اللاعب قريب بالفعل من الحضور لدى السان سيرو بيناير القادم.

الجدير بالذكر أن برشلونة يمتلك الثنائي لينجليت وأمتيتي مع توا خبرات الإسباني جيرارد بيكيه، إلا أنه محتمل مغادرة أومتيتي خلال المرحلة المقبلة نتيجة تكرار إصابات اللاعب لذا سيكون هناك احتمال ضئيل ببقاء مواطنه توديبو.