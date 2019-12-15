مانشستر يونايتد يواصل البحث عن تعويض رحيل لوكاكو وسانشيز

الأحد 15 ديسمبر 2019

يسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعزيز العديد من خطوطه خلال المرحلة المقبلة، حيث الاستمرار بالبحث عن الوصول لقوام قوي قادر على كتابة تاريخ جديد لإعادة الأمجاد الغائبة.

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ووفقا لصحيفة "مسرور" البريطانية هناك في مانشستر يونايتد يسعون بقوة وراء التعاقد مع لاعب إنتر ميلان الأرجنتيني الشاب "لوتارو مارتينيز" صاحب ال٢٢ عاما، كي يكون اللاعب بديل جيد للثنائي الراحل لوكاكو وأليكسيس سانشيز، حتى يكون اللاعب نواة طيبة تساعد مع الفريق خلال السنوات المقبلة على إعادته لمنصات التتويج.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مان يونايتد لديه نية لاستغلال ضعف الشرط الجزائي بعقد اللاعب لدى النيراتزوري والمقدر ب١١١ مليون يورو إضافة لرغبة لوتارو بزيادة راتبه المحلي بعض الشئ، الذي لن يجده مع إنتر بالزيادة المقترحة لنحو ثلاثة ملايين يورو فقط لذا سيكون من السهل ضم اللاعب لقلعة الأولد ترافورد.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد بقيادة "أولي جونار سولشاير" يمر حاليا بنشوة جيدة من الانتصارات المتتالية ما يجعله قريبا من العودة للمربع الذهبي خاصة مع تدهور نتائج تشيلسي، ولديه مساء اليوم مباراة هامة أمام إيفرتون العائد هو الأخر للانتصارات.