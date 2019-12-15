شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومعلق والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره فالنسيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب المستايا.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3. معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا Advertisements يعلق على المباراة، علي محمد علي. التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فالنسيا: حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: ناتشو، راموس، فاران، كارفخال. خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، إيسكو. خط الهجوم: فينسيوس جونيور، بنزيما. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، بينما يملك فالنسيا 26 نقطة يحتل بها المركز الثامن.

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