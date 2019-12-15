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موعد مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 15 ديسمبر 2019

تأهل فريق مونتيري بعد الفوز على نظيره السد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

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وتمكن مونتيري من تحقيق الفوز على السد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع ليفربول في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تقام مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

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