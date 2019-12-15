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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
تأهل فريق مونتيري بعد الفوز على نظيره السد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وتمكن مونتيري من تحقيق الفوز على السد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع ليفربول في الدور نصف النهائي.
موعد مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية
تقام مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
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