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مفاجآت في قائمة يوفنتوس لمباراة أودينيزي في الدوري الإيطالي

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 15 ديسمبر 2019

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن قائمة فريقه لمواجهة أودينيزي، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة غياب المُهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش؛ وخوان كوادرادو وبيانيتش، بينما عاد اللاعب الويلزي آرون رامزي.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

خط الوسط: رامزي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور، موراتوري.

خط الهجوم: ، ديبالا دوجلاس كوستا، بياتسا، بيرنارديسكي، هيجواين.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

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