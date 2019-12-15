شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا في الليجا والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه لمباراة فالنسيا، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من الليجا، والتي ستقام على ملعب المستايا.

وشهدت القائمة غياب كلاً من إيدين هازارد ومارسيلو، وخاميس رودريجز ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة؛ بينما يغيب ماريانو لوجهة نظر فنية. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أريولا، كورتوا، ألتيوبي. خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، أودريوزولا. خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو. خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، جاريث بيل، فينيسيوس جونيور، رودريجو. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

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