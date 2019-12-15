الامارات | بالفيديو والصور.. محمد صلاح ومرجان أحمد مرجان يشعلان مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. محمد صلاح ومرجان أحمد مرجان يشعلان مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد جمهور فريق ليفربول الإنجليزي ليتغنى بإسم مهاجم الفريق المصري محمد صلاح، عندما نجح في قيادة فريقه إلى الفوز على واتفورد في الدوري الإنجليزي بإحرازه هدفي الفوز بطريقة رائعة، وأحدهما كان في الوقت الضائع من المباراة بكعب القدم ما بين أقدام مدافع فريق واتفورد.

وكان محمد صلاح، قد غاب لفترة عن مستواه وإحرازه الأهداف وهو ما تسبب في موجة غضب تجاهه من الجمهور ولكن نجح اللاعب في إحراز أربعة أهداف في أخر ثلاث مباريات ليعود الجمهور إلى التغني باللاعب مرة أخرى.

وعقب إحراز محمد صلاح لهدفه الثاني أمس بطريقة رائعة ربط الجمهور بين هدف اللاعب وهدف الفنان المصري الكوميدي عادل إمام والذي كان قد أحرزه بنفس الطريقة في فيلمه الكوميدي، وكثرت التعليقات على الهدفين ومنها تعليق لأحد رواع موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قال فيه: “من لم يشاهد هدف محمد صلاح بإمكانه مشاهدة هدف مرجان أحمد مرجان فهو نسخة من الهدف”