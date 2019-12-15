"تشيلسي" يواصل ثورة التجديد برحيل الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

تعرض فريق تشيلسي الإنجليزي لخسارة مفاجأة أمام نظيره بورنموث بنتيجة هدف وحيد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من البريميرليج، حيث المباراة التي أقيمت مساء أمس بملعب "ستامفورد بريدج".



ووفقا للعديد من التقارير الأوروبية هناك نية واضحة، من جانب المدير الفني "فرانك لامبارد" للاستغناء عن الثنائي ويليان وبيدرو، بعد أن أصبح النجمين بعيدين تماما عن مستواهم خلال الموسم الحالي.

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وينتهى عقد لاعب برشلونة السابق "بيدرو رودريغيز" وكذلك البرازيلي ويليان مع نهاية هذا الموسم، حتى يكون مؤكدا بشكل شبه رسمي أن الموسم الحالي هو أخر لحظات اللاعبين في البلوز.

ويعد تشيلسي نفسه لفريق جديد قوامه من الشباب فقط مع استمرار بضع عناصر من الخبرات، كي يكون هناك تجانس وقدرة على استفادة الجيل الجديد من الكبار ويصبح لدى اللندني فريق قادر على إعادة أمجاد الماضي.

الجدير بالذكر أن تشيلسي، قد تعرض بالأمس لخسارة ثالثة له هذا الموسم، بعد ثلاثية إيفرتون النارية وقبلها الهزيمة من وستهام يونايتد بهدف نظيف ليتواجد بالمرتبة الرابعة ٢٩ نقطة، إلا أنه يواجه مخاطر الابتعاد عن المربع الذهبي مع استفاقة مانشستر يونايتد وتوتنهام الغير متوقع ليتأزم الموقف أكثر فأكثر.