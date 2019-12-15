شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الاحد 15 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 تقام اليوم الأحد 15-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري، ومباراة مانشستر سيتي وأرسنال في البريميرليج.

حيث يلاقي الأهلي نظيره حرس الحدود في الدوري المصري. ويلتقي مانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدورى المصرى نادى مصر Vs الإسماعيلى، الساعة 2:30 على قناة TIME SPORT. سموحة Vs أسوان، الساعة 5:00 على قناة TIME SPORT. الأهلى Vs حرس الحدود، الساعة 7:30 على قناة TIME SPORT. مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى مانشستر يونايتد Vs إيفرتون، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2. وولفرهامبتون Vs توتنهام هوتسبير، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1. آرسنال Vs مانشستر سيتى، الساعة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2. مواعيد مباريات الدورى الإسبانى خيتافى Vs بلد الوليد، الساعة 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3. سلتا فيجو Vs ريال مايوركا، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3. إسبانيول Vs ريال بيتيس، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3. Advertisements إشبيليه Vs فياريال، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3. فالنسيا Vs ريال مدريد، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3. مواعيد مباريات الدورى الإيطالى هيلاس فيرونا Vs تورينو، الساعة 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4. بولونيا Vs أتلانتا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 8. يوفنتوس Vs أودينيزى، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4. ميلان Vs ساسولو، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 7. روما Vs سبال، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4. فيورنتينا Vs انتر ميلان، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4. مواعيد مباريات الدورى الألمانى فولفسبورج Vs بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5. شالكه Vs اينتراخت فرانكفورت، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5. مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة بوردو Vs ستراسبورج 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6 ليون Vs رين 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6 سانت ايتيان Vs باريس سان جيرمان، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6.

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