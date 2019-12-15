تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة القمة بين مان سيتي وأرسنال اليوم 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي نظيره أرسنال في ملعب الإمارات في الجولة ال١٧ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وكشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن تشكيل الفريقين والتي جاءت كالتالي : التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي : حراسة المرمي : إيدرسون خط الدفاع : ستونز-فرناندينيو-ووكر-ميندي Advertisements خط الوسط: رودريجو-دي بروين-سيلفا خط الهجوم : خيسوس-سترلينج-بيرناندو سيلفا التشكيلة المتوقعة لفريق أرسنال : حراسة المرمي : لينو خط الدفاع : سوكراتيز-دافيد لويز-كوسينلاك-بيلرين خط الوسط : شاكا-توريرا-أوزيل خط الهجوم : لاكازيت -أوباميانج-بيبي

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