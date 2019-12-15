زيدان يضحي بكاسميرو قبل الكلاسيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

يستعد النادي الملكي ريال مدريد لملاقاة فالنسيا اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الأسباني "الليجا" .

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ويطمح الملكي بإقتناص الثلاث نقاط والإنفراد بالصدارة بعد تعثر برشلونة أمس أمام سوسيداد علي ملعب الأنويتا بالتعادل الإيجابي ٢/٢ .

وكشفت مصدر موثوق منه من داخل النادي أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيقحم نجم وسط الميدان "كاسميرو" علي الرغم من تهديده بالإيقاف في الكلاسيكو إذا حصل علي بطاقة صفراء اليوم أمام الخفافيش .

ويري زيدان أن مصلحة الفريق فوق الكلاسيكو حيث يري أن الفوز في كلا المبارتين يعني الثلاث نقاط ويجب إقحام كاسميرو خاصة في ظل إعتماد زيدان عليه .