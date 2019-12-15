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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الهلال وفلامينجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
تأهل نادي الهلال السعودي إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الترجي التونسي مساء أمس السبت.
وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019.
يشارك نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأزرق حيث تمكن الزعيم من حصد لقب القارة الصفراء بالفوز بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا ريد الياباني، الذي نجح في الفوز أمامه بثلاثية نظيفة بمجموع لقائي الذهاب والإياب.
موعد مباراة الهلال وفلامينجو البرازيلي
يواجه الهلال نظيره فلامينجو يوم الثلاثاء المقبل 17 ديسمبر الجاري، على ملعب خليفة الدولي في كأس العالم للأندية.
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