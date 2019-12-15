شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا : تأجيل مباراة الهلال السعودي والفيصلي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 أتخذ الإتحاد السعودي لكرة القدم قرارا حاسما بتأجيل مباراة الهلال والفيصلي في إطار منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع الثاني عشر .

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية" أن الأتحاد السعودي لكرة القدم قد أتخذ القرار بشأن تأجيل المباراة حتي يوم الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٠ . وحقق الهلال السعودي فوزا مستحقا علي نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف احرزه المهاجم القناص جوميز ضمن بطولة كأس العالم للأندية ، ليتأهل الهلال إلي الدور نصف النهائي من عمر البطولة .

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