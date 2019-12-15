شكرا لقرائتكم فراعنة اليد يواجهون العراق وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن إقامة وديتى منتخب مصر الأول أمام العراق يومى 18 ، 19 ديسمبر الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى .

تأتى وديتى العراق فى ظل إعتذار منتخب البحرين عن المواجهتين التى كان مقرر لهما يومى 15 ، 17 ديسمبر الجارى ضمن برنامج برنامج منتخب مصر استعدادا لأ مم افريقيا المقرر اقامتها في تونس الشهر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو .

جاء اعتذار البحرين بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيها في الدوري الاماراتي المحترفين بأنديته والذي وضع ضوابط صارمة لسفر محترفيه للودية ويعاني منتخب مصر من نفس الازمة مع لاعبنا الدولي علي زين الذي يلعب للشارقة الاماراتي .

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منها المنتخب العراقي وجاري التنسيق بين الجانبين وفي حال الموافقة سيتم اقامة الوديتين يومي 16 و 18 الجارى

من المقرر ان يطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.