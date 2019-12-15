شكرا لقرائتكم وزارة الشباب تطلق ملتقى الشباب الأفريقى "المواطنة.. والتنمية "بمشاركة 20 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلقت وزارة الشباب والرياضة ملتقى الشباب الأفريقي حول "المواطنة ..والتنمية" بمشاركة 100 شاب وفتاة من 20 دولة أفريقية وهم "المغرب ، تشاد ، انجولا ، كينيا ، زامبيا ، أوغندا ، مالاوي ، السودان ، الجزائر ، نيجيريا ، النيجر ، ليبيا ، سيراليون ، جنوب السودان ، الصومال ، موريتانيا ، مدغشقر ، تونس ، أثيوبيا " وذلك خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي .

ويهدف البرنامج إلى دعم أواصر التعاون بين شباب القارة الأفريقية للتعرف على التجارب الشبابية المختلفة والإستفادة منها يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي ٢٠١٩ وإعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وتأكيدا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

و تتضمن فعاليات البرنامج تنفيذ العديد من الجلسات الحوارية منها "تعريف مفاهيم المواطنة والوطن ، مفهوم التنمية المستدامة وتعريف الشباب بمداخل التنمية وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، مفهوم التطوع وفوائده ، أسس الولاء والمساواة والعدالة السياسية والديمقراطية ".

وتناولت فعاليات اليوم إفتتاح الملتقى وتعريف المشاركين بدور مصر في تقديم الدعم والسعي دائما للنهوض بالدول الأفريقية لمواجهة التحديات .

حيث تحاور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مع الشباب حول مفهوم المواطنة ووصفها أنها من أكثر العلوم السياسية تعقيدا من حيث العدالة والمساواة بين الأفراد بغض النظر عن الجنس واللون والمستوى الإقتصادي والإنتماء السياسي والفكري مما ينتج عليه جملة من الحقوق والحريات المتبادلة بين الفرد والدولة التي يدين لها مواطنيها بالولاء والإنتماء كما إستمع عاشور إلى مفاهيم المشاركين عن مبدأ المواطنة في بلادهم وضرب لهم العديد من الأمثلة من نماذج عالمية في تعزيز قيم المواطنة .

Advertisements

جدير بالذكر أن برنامج الملتقى يتضمن تنفيذ زيارات تثقيفية إلى المرصد الإعلامي وجامع الأزهر وزيارات سياحية إلى الأهرامات وشارع المعز وخان الخليلي ، وبنهاية البرنامج يتم إقامة حفل ختامي لتكريم المشاركين .