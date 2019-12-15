شكرا لقرائتكم اليوم.. أولى منافسات أمريكا المفتوحة للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد منافسات بطولة أمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش التي تستضيفها ملاعب جامعة هارفارد و جامعة أم تي آي بمدينة بوسطن الامريكية خلال الفتره من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

ويرأس بعثة الناشئين أشرف قناوي فيما يرأس بعثة الناشئات هاني حموده ويرافق البعثة سيد القماش المدير التنفيذي للاتحاد المصري للاسكواش كمدير اداري للبعثتين بالإضافة إلى الجهاز الفني المكون من، تميم الوليلي، اسلام هاني، عمرو

وحقق المصريون نتائج متميز وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول كالتالي:

نتائج تحت 13 سنة

ـ فوز حسن المنشاوي على براون أندرسون بنتيجة 3/0.

ـ فوز أمنية عرفي على منافستها الأمريكية أنيشا جويال بنتيجة 3/0.

ـ فوز مريم حسين على منافستها الأمريكية براندون فينولا بنتيجة 3/0.

ـ فوز جيداء ماري على منافستها الأمريكية أليسندرا بنتيجة 3/0.

ـ فوز جومانا محمد على منافستها الأمريكية بويرير كيلي بنتيجة 3/0.

ـ فوز لوجينا عطية على منافستها إيفا غاي بنتيجة 3/0.

ـ فوز زينا معتز على منافستها غييل شارلوت بنتيجة 3/1.

ـ فوز خديجة الحداد على منافستها تومبينز شارلوت بنتيجة 3/1.

ـ فوز جنة عبد الجيد على الأمريكية إليزابيث بنتيجة 3/0.

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نتائج تحت 15 سنة

ـ فوز كريم طارق على الأمريكي جرازيانو كريستيان بنتيجة 3/0.

نتائج تحت 17 سنة

ـ فوز محمد علي على الأمريكي جوش بنتيجة 3/1.

ـ فوز حسين المنشاوي على منافسه سينها سيدهانت بنتيجة 3/0.

ـ خسارة يوسف الصبيحي أمام منافسه الأسترالي كيلي صامويل بنتيجة 3/1.

ـ فوز مروان أيوب على منافسه الأسترالي سماليز ماسون بنتيجة 3/2.

نتائج تحت 19 سنة

ـ فوز عمر الجوهري على منافسه دانيال جوميز بنتيجة 3/0.

ـ خسارة مارك نجيب أمام منافسه مونكادا لويس بنتيجة 3/0.

ـ فوز محمد حسام رجب على منافسه الروسي فيرسين ماثيو بنتيجة 3/0.

ـ فوز نورهان يوسف على منافستها جودي سميث بنتيجة 3/0.