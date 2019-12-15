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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصد 4 جوائز فردية بالبطولة الأفريقية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
حصلت لاعبات فريق كرة سلة سيدات الأهلى على 4 جوائز فردية بمنافسات البطولة، خلال حفل الختام، حيث فازت المحترفة كيلسي ميتشيل، و التى تعاقد معها الاهلى للمشاركة فى منافسات البطولة فقط، بلقب أفضل صانعة ألعاب، وأفضل مسجلة ثلاثيات بعد أن سجلت 28 ثلاثية خلال مباريات البطولة، وكذلك لقب هدافة البطولة بتسجيلها 173 نقطة .
كما حصلت شاكيلا نان لاعبة الفريق أيضا على لقب أفضل ريباوندر في البطولة برصيد 87 ريباوند .
كان فريق فيرو فيارو الموزمبيقى قد توج بلقب البطولة الأفريقية بالفوز على انتركلوب فى نهائى المنافسات بنتيجة 91/ 90 ، ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالى .
وفيما يخص فريق سبورتنج ثانى الفرق المصرية المشاركة فى البطولة بجانب الأهلى فقد حقق المركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلى .
شاكيلا نان لاعبة الاهلى
كيلسى ميتشل
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