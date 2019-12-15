شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق كبير للمصريين فى اليوم الأول ببطولة أمريكا المفتوحة لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منافسات بطولة أمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش التي تستضيفها ملاعب جامعة هارفارد وجامعة أم تي آي بمدينة بوسطن الأمريكية خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

ويرأس بعثة الناشئين أشرف قناوي، فيما يرأس بعثة الناشئات هاني حمودة ويرافق البعثة سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش كمدير إدارى للبعثتين، بالإضافة إلى الجهاز الفنى.

وحقق المصريون نتائج متميز وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول كالتالي:

نتائج تحت 13 سنة

ـ فوز حسن المنشاوي على براون أندرسون بنتيجة 3/0.

ـ فوز أمنية عرفي على منافستها الأمريكية أنيشا جويال بنتيجة 3/0.

ـ فوز مريم حسين على منافستها الأمريكية براندون فينولا بنتيجة 3/0.

ـ فوز جيداء ماري على منافستها الأمريكية أليسندرا بنتيجة 3/0.

ـ فوز جومانا محمد على منافستها الأمريكية بويرير كيلي بنتيجة 3/0.

ـ فوز لوجينا عطية على منافستها إيفا غاي بنتيجة 3/0.

ـ فوز زينا معتز على منافستها غييل شارلوت بنتيجة 3/1.

ـ فوز خديجة الحداد على منافستها تومبينز شارلوت بنتيجة 3/1.

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ـ فوز جنة عبد الجيد على الأمريكية إليزابيث بنتيجة 3/0.

نتائج تحت 15 سنة

ـ فوز كريم طارق على الأمريكي جرازيانو كريستيان بنتيجة 3/0.

نتائج تحت 17 سنة

ـ فوز محمد علي على الأمريكي جوش بنتيجة 3/1.

ـ فوز حسين المنشاوي على منافسه سينها سيدهانت بنتيجة 3/0.

ـ خسارة يوسف الصبيحي أمام منافسه الأسترالي كيلي صامويل بنتيجة 3/1.

ـ فوز مروان أيوب على منافسه الأسترالي سماليز ماسون بنتيجة 3/2.

نتائج تحت 19 سنة

ـ فوز عمر الجوهري على منافسه دانيال جوميز بنتيجة 3/0.

ـ خسارة مارك نجيب أمام منافسه مونكادا لويس بنتيجة 3/0.

ـ فوز محمد حسام رجب على منافسه الروسي فيرسين ماثيو بنتيجة 3/0.

ـ فوز نورهان يوسف على منافستها جودي سميث بنتيجة 3/0.