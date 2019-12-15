شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. فى عيد ميلاده الـ 38 لقطات للكابيتانو مع النصف الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور النصف الحلو فى حياة الرجل و العكس الصحيح ، فنجد أن كثير من نجوم الرياضة تنطبق عليهم مقولة وراء كل رجل عظيم إمرأة .

و نجد أن حسام غالى قائد الأهلى السابق دائما يتحدث عن زوجته بطريقة إيجابية و يؤكد تحملها العديد من الصعوبات فى مشواره الكروى حتى إعلان الإعتزال .

كما أن غالى يطحب زوجته فى العديد من المناسبات العامة سواء المهرجانات او غيرها و ينشر أيضا صور لهما عبر السوشيال ميديا .

و يحتفل غالى اليوم بعيد ميلاده الـ 38 ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات للنصف الحلو فى حياته بالصور التالية :



حسام غالى و زوجته



حسام غالى و زوجته 1

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حسام غالى و زوجته بالنظارات الشمسية



سيلفى حسام غالى و زوجته



حسام غالى و زوجته فى أحد المهرجانات



حسام غالى و زوجته 2



حسا غالى و زوجته فى نزهة