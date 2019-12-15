- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. فى عيد ميلاده الـ 38 لقطات للكابيتانو مع النصف الحلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور النصف الحلو فى حياة الرجل و العكس الصحيح ، فنجد أن كثير من نجوم الرياضة تنطبق عليهم مقولة وراء كل رجل عظيم إمرأة .
و نجد أن حسام غالى قائد الأهلى السابق دائما يتحدث عن زوجته بطريقة إيجابية و يؤكد تحملها العديد من الصعوبات فى مشواره الكروى حتى إعلان الإعتزال .
كما أن غالى يطحب زوجته فى العديد من المناسبات العامة سواء المهرجانات او غيرها و ينشر أيضا صور لهما عبر السوشيال ميديا .
و يحتفل غالى اليوم بعيد ميلاده الـ 38 ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات للنصف الحلو فى حياته بالصور التالية :
حسام غالى و زوجته
حسام غالى و زوجته 1
حسام غالى و زوجته بالنظارات الشمسية
سيلفى حسام غالى و زوجته
حسام غالى و زوجته فى أحد المهرجانات
حسام غالى و زوجته 2
حسا غالى و زوجته فى نزهة
حسام غالى و زوجته 3
كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور .. فى عيد ميلاده الـ 38 لقطات للكابيتانو مع النصف الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.