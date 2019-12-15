شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يحمل علم مصر فى حفل افتتاح بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم حفل افتتاح بطولة العالم للاسكواش التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر الجاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث حمل طارق مؤمن قائد منتخب الفراعنة وبطل العالم علم مصر بين أعلام الدول المشاركة.

والتقطت المنتخبات المشاركة صوراً تذكارية على هامش النسخة رقم 27، وتضم مجموعة الفراعنة منتخبي أمريكا وسويسرا، حيث يسعى المنتخب الوطني للحفاظ على لقب البطولة الذي يحمله من النسخة الماضية.

وتمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.

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ويمثل الفراعنة في هذه النسخة كل من، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، تحت القيادة الفنية لأمير وجيه مدرب الفراعنة.

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي و واحمد محسن عضو مجلس الادارة.



حفل افتتاح بطولة العالم



طارق مؤمن