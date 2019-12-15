شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ، الأحد، مباراة قوية عندما يواجه حرس الحدود بإستاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يخوضها الاهلي بدافع الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس ، والفوز اليوم يضمن للأهلي إستعادة القمة .

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب خاصة وأن جميع الظروف مُهيّأة في القلعة الحمراء لتحقيق الفوز رغم قوة المنافس وكفاءة مدربه طارق العشري.

الأهلي أستعد لمباراة الليلة كعادته بتدريبات يومية عقب الفوز على دجلة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية ويتواجد جميع اللاعبين في التدريبات الماضية وبات على معلول ظهير أيسر الفريق جاهزاً للمشاركة في لقاء الحرس إذا ما اراد فايلر المدير الفني للفريق الدفع به ، ويعول المدرب السويسري على خبرات وإمكانيات لاعبيه الفنية ويأتي في مقدمتهم رمضان صبحي وحسين الشحات وقفشة وأجاي ووليد أزارو العائد للتسجيل مؤخراً وباقي كتيبة الفريق.

ورغم أن المنافس يتواجد في منتصف جدول المسابقة وتحديداً في المركز السابع برصيد 10 نقاط إلا أن الجهاز الفني للأهلي حذر لاعبيه من خطورة التهاون وعدم الجديدة منذ بداية المباراة ، وشدد لهم على ضرورة اللعب بحماس من أجل حسم الثلاث نقاط مُبكرا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود مكون من : " محمد الشناوي.، محمد هاني ، ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي ، جونيور أجايي".

Advertisements

فى المقابل ، يدخل حرس الحدود المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث لاسيما بعد التعثر فى أخر مباراتين سواء بالخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد ، ثم التعادل السلبى مع نادى مصر فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

ويتطلع طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لإستعادة نتائجه المتميزة أمام الأهلى حيث توج ببطولتين من أنياب المارد الاحمر فى عهده الذهبى ، وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وطالب طارق العشرى لاعبيه بضرورة اللعب بالتركيز وعدم التخوف من نتائج المارد الاحمر فى المسابقة مؤكداً أن اللعب بجدية والابتعاد عن الاخطاء الدفاعية سيزيد فرص الخروج بنتيجة إيجايبة من اللقاء

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الاهلى مكون من : "أحمد السعدني -حسن مجدي – جهاد جنيدي – مصطفى الزناري – عمرو الحلواني -مصطفى جمال – أحمد فيلكس – جريندو – محمد أسامة -محمد همام – أنطوني لوكاسا".