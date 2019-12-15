شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 ألقاب تاريخية لفراعنة الاسكواش قبل انطلاق بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطني للاسكواش بقيادة أمير وجيه مدرب الفراعنة، للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق في واشنطن خلال الفترة بين 15 إلى 22 ديسمبر الجاري، حيث يحمل الفراعنة لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وتمتلك مصر 4 ألقاب من أصل 26 نسخة تم إقامتها منذ انطلاق البطولة في عام 1967، حيث فازت مصر باللقب في أربع بطولات أعوام 1999 و2009 و2011 و2017.

اللقب الأول عام 1999

حصدت مصر هذا اللقب بعد الفوز على منتخب ويلز بثلاثة أشواط نظيفة خلال البطولة التي استضافتها القاهرة، ومثل الفراعنة في هذه البطولة أحمد براده وعمر البرلسي وأمير وجيه وعمرو شبانة.

اللقب الثاني 2009

توج الفراعنة بثاني ألقابهم في بطولة العالم خلال نسخة 2009 والتي أقيمت بالدنمارك، وفازت مصر في المباراة النهائية على فرنسا بنتيجة 2/1، ومثل المنتخب الوطني في هذه النسخة كل من: عمرو شبانة، كريم درويش، رامي عاشور، وائل الهندي.



منتخب مصر 2009

اللقب الثالث 2011

أقيمت هذه النسخة في ألمانيا، ونجح الفراعنة في التتويج بثالث ألقابهم بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب انجلترا بنتيجة 2/1، ومثل الفراعنة في هذه النسخة كل من: كريم درويش، رامي عاشور، محمد الشوربجي،هشام عاشور.

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منتخب مصر 2011

اللقب الرابع 2017

في النسخة الماضية عام 2017 والتي أقيمت بفرنسا، حصد الفراعنة رابع ألقابهم في بطولة العالم بعد الفوز على إنجلترا بثلاثة أشواط نظيفة، ومثل الفراعنة في تلك النسخة: كريم عبد الجواد،علي فرج، مروان الشوربجى ،رامي عاشور.

يعتبر رامي عاشور هو أكثر نجوم الفراعنة تتويجاً بالبطولات مع المنتخب بعدما حصد ثلاث ألقاب من أصل أربع بطولات توج بها المنتخب المصري.

ويسعى المنتخب الوطني لحصد خامس ألقابه خلال النسخة المرتقبة والتي تستضيفها أمريكا، ويمثل الفراعنة في هذه النسخة كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.