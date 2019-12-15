شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد 106 أندية للتصويت في انتخابات الجبلاية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي 106 أندية فقط ممن وصلوا للأدوار النهائية بكأس مصر ، لهم حق التصويت في انتخابات الجبلاية المقبلة المرجح إقامتها في شهر اغسطس او سبتمبر المقبلىن لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لأربعة سنوات قادمة.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الـ 106 أندية من أصل 235 نادي هم من سيكون لهم الحق في حضور الجمعية العمومية والادلاء بأصواتهم اما باقي الاندية فتم استبعادهم ، وهم من اندية القسم الثالث و الرابع خاصة ان هذا القرار سيكون افضل للكرة المصرية لاختيار مجلس إدارة مميز بعيدا عن المجاملات والشللية في الإختيار.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية انه يتم التشاور حول الدعوة لجمعية عمومية خلال الموسم المقبل لتعديل لائحة النظام الأساسي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ووضع بنود لتطوير المنظومة الكروية وعلي راسها أحقية الـ106 نادي في التصويت في الانتخابات خاصة ان من بين هذه الاندية 18 فريق بالدوري الممتاز و 36 نادي قسم ثاني بالإضافةالي 52 نادي من المتاهلين للادوار النهائية لكأس مصر ..مضيفا إنه سيكون هناك جمعية عمومية خاصة بإقامة الانتخابات.