شوبير: يتم تجهيز لائحة "تفصيل" في اتحاد الكرة.. ورسالة لأصدقاء "لاجاردير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن هناك من يُجهز لائحة "تفصيل" في اتحاد الكرة من أجل الترتيب مبكرا للانتخابات المقبلة.

ويُدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي لجنة خماسية "مؤقتة" مُكلفة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان شوبير قد تقدم باستقالته من اتحاد الكرة على خلفية الاستقالة الجمعية لمجلس هاني أبوريدة بالكامل بعد اخفاق منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 الأخير.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي براديو "أون سبورت" "هناك عملية تفصيل للائحة اتحاد الكرة، وهناك أشخاص مما تسببوا في مشاكل الماضي يستعدون للظهور من جديد".

وأكمل "هناك من يطرح الغاء بند الـ8 سنوات واستبداله بـ12 عام، وهناك من يطرح استمرار العمل بالبند مع تعيين سكرتير عام للاتحاد من الأصدقاء والمعارف".

واستكمل "يتحدثون عن الحاجة لبعض الشخصيات في مجال الإعلام، وبالتالي يتم طرح فكرة أن يتم منح مقدمي البرامج من الترشح لكن لا مانع في وجود من يعمل محللا بنفس القنوات".

وشدد "نفس الأشخاص يُريدون العودة، هناك أشخاص داخل اللجنة تحاول العمل للصالح العام وهناك من لا يشغل باله".

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وانتقل للحديث عن القرار الأخير من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخاص بفسخ عقد شركة "لاجاردير" قائلا "على أصدقاء الشركة في مصر النظر لمصلحة البد".

وأضاف "مصر قامت برفع دعوى بعد قرار كاف الغريب وقت عيسى حياتو بمنح لاجاردير الحقوق لمدة 12 عام رغم وجود عرض من شركة برزنتيشن المصرية المحترمة".

وصرح "لدينا عضو مكتب تنفيذي لم نسمع له صوت، ومصر حصلت على حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم كاف وبعض مسؤوليه وبعد ذلك هؤلاء المسؤولين رحلوا عن كاف".

واستمر "مصر بقوتها وبسلامة موقفها واصلت الضغط حتى قرر الاتحاد الأفريقي مؤخرا بفسخ التعاقد، وهناك عضو مكتب تنفيذي صامت".

وأشار "هناك أيضا بعض الاصدقاء للشركة الفرنسية يقومون باستقبال مسؤوليهم في الفنادق لن افصح عنهم حاليا أيضا يتابعون الموقف في صمت".

وطالب "نتمنى الفترة المقبلة أن ينتهي هذا الملف، المنافسة ستكون شرسة ويجب أن نستعد، ما نريده هو أن لا يعاني المواطن المصري من مشاهدة المباريات ولا يتكبد الأموال الطائلة".

واختتم "رسالتي لأصدقاء لاجاردير، أن يفكروا في مصلحة البلاد، مصر ساعدت الكثير منهم للوصول لمناصب ذات شأن، يجب أن يتم وضع النقاط فوق الحروف".

وأعرب "كاف" عن ترحيبه بقرار غرفة التجارة الدولية برفض طلب الحصول على تدابير الطوارئ المقدم من شركة "لاجاردير سبور" الفرنسية فيما يتعلق بإنهاء عقدها للاستغلال التجاري لمسابقات الكاف، حسبما أفاد بيان للكاف على موقعه بالإنترنت.