مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي يلاقي حرس الحدود.. ولقاء مرتقب في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عشاق كرة القدم على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات القوية، إذ يواجه الأهلي فريق حرس الحدود في الدوري المصري، بجانب لقاء مرتقب في الدوري الإنجليزي يجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي.
وتقام مواجهات أخرى في الدوري المصري، حيث يستضيف نادي مصر فريق الإسماعيلي، كام يلتقي سموحة مع نادي أسوان، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن من المسابقة التي يتصدرها الأهلي حاليا.
وفي الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فالنسيا من أجل الانفراد بصدارة الليجا والاستفادة من تعثر برشلونة أمام ريال سوسييداد، وذلك قبل الكلاسيكو المرتقب بينهما يوم الأربعاء المقبل.
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