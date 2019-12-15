تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود في الدوري. ويستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ8 لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن فايلر استقر بشكل كبير على الدفع بالمغربي وليد أزارو أساسيا في مركز المهاجم الصريح، ويفاضل بين الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني لمركز المدافع الأيمن. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني (أحمد فتحي). خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة". ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات - جونيور أجايي - رمضان صبحي. خط الهجوم: وليد أزارو.

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