تعرّف على حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأحد على النحو الآتي:

إف سي مصر والإسماعيلي: صبحي العمراوي ومحمد عبدالمجيد ووائل شعبان.. وإسلام أبو شنب حكمًا رابعًا.

سموحة وأسوان: محمود دسوقي وتامر

رشاد وشهاب راشد.. وأشرف مسعد حكمًا رابعًا.الأهلي وحرس الحدود: إبراهيم نور الدين وأحمد توفيق طلب وسيد نافع.. وعمرو سامي حكمًا رابعًا.