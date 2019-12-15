تعرّف على حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأحد على النحو الآتي:
إف سي مصر والإسماعيلي: صبحي العمراوي ومحمد عبدالمجيد ووائل شعبان.. وإسلام أبو شنب حكمًا رابعًا.
سموحة وأسوان: محمود دسوقي وتامر
الأهلي وحرس الحدود: إبراهيم نور الدين وأحمد توفيق طلب وسيد نافع.. وعمرو سامي حكمًا رابعًا.
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