اونلاين | رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الاهلي time

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مشاتهدة مواجهة الاهلي وحرس الحدود بدون توقف مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود يلتقي فريق الأهلي بنظيره حرس الحدود على ستاد السلام مساء اليوم الأحد 15 ديسمبر، في مباراة هامة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2019/20.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر

بث مباشر الأهلي ضد حرس الحدود اليوم والمقرر نقلها عبر شاشة قناة أون سبورت بصوت المعلق مؤمن حسن، وقناة تايم سبورت بأداء صوتي للمعلق حاتم بطيشة، وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يسعى الأهلي المصري لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري الممتاز، مستغلاً تغثرات غريمه التقليدي الزمالك وخصمه العنيد بيراميدز، وفي حال تمكن الفريق الاحمر من تحقيق الفوز في جميع مبارياته القادمة فسيتمكن من احتلال الصدارة والابتعاد عن اقرب ملاحقيه بفارق 5 نقاط.

بث حي مباراة الاهلي اليوم الاحد، يدخل الأهلي مباراة اليوم وهو متواجداً في وصافة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 15 نقطة، حصدهم من الإنتصار في جميع مبارياته التي خاضها، مع تبقى مباراتين مؤجلتين له مع الزمالك والمصري البورسعيدي.

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مواجهة الاهلي اليوم الاحد يذكر أن الشياطين الحمر قد حققوا الفوز في الجولة السابعة من الدوري على وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وقع عليهم كلاً من رمضان صبحي، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ.

وستكون تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود المتوقعة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.

الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.