اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي

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مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطمح فريق مانشستر سيتي لاستعادة توازنه من جديد في البريميرليج، حينما يحل ضيفاً على فريق أرسنال الذي يمر بنتائج غير مستقرة تماماً في الآونة الأخيرة، وذلك في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة للمباراة، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019.

تابع لايف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أرسنال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق مانشستر سيتي في الفترة الماضية، نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق مانشستر سيتي سبعة أهداف في مرماه.