اونلاين | يلا شوت| مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

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يلتقي فريقي الاهلي وحرس الحدود ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري ، علي استاد القاهرة الدولي ، اليوم من المنتظر أن يعود المارد الأحمر للصدارة بعد تفوق المقاولون بالصدارة المؤقتة حتي يخوض فريق الأهلي المؤجلات ، ولم يخسر الأهلي ولا مباراة منذ بداية الدوري هذا العام ، وفي المقابل يدخل الحرس وكل اماله أن يخرج من أمام الشياطين بأفضل نتيجة وأداء ، ليطمح في الفوز أو التعادل ، وخاض حرس الحدود 7 مباريات أما الأهلي 5 فقط..

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي وحرس الحدود في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 وتايم سبورت ، ويعلق علي اللقاء مؤمن حسن وحاتم بطيشة..

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رابط مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود مباشر في لقاء اليوم الأحد 15 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود مباشر

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