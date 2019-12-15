اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ربال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة: الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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