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رياضة | نجم فرنسا يرفض برشلونة طمعا في ريال مدريد

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يرغب نجولو كانتي نجم منتخب فرنسا وتشيلسي الإنجليزي في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الكروي الجاري من أجل خوض مغامرة جديدة.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلًا عن شبكة " eldesmarque" الإسبانية أن كانتي يرغب في الرحيل عن لكنه لا يفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني المهتم بضمه.

وأوضحت أن نجولو كانتي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة في

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