رياضة | نجم فرنسا يرفض برشلونة طمعا في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فرنسا يرفض برشلونة طمعا في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نجولو كانتي نجم منتخب فرنسا وتشيلسي الإنجليزي في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الكروي الجاري من أجل خوض مغامرة جديدة.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلًا عن شبكة " eldesmarque" الإسبانية أن كانتي يرغب في الرحيل عن تشيلسي لكنه لا يفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني المهتم بضمه.

وأوضحت أن نجولو كانتي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة في دوري أبطال أوروبا