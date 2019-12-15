رياضة | عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذف صالح جمعة لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جملة "لاعب بالنادي الأهلي" من على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخرج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الفترة الماضية وكان آخرها الاستبعاد من مباراة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

Advertisements

ويغازل نادي الزمالك صالح جمعة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل من خلال ضمه مقابل الشرط الجزائي في عقده خاصة أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء كشف لبعض المنتمين للفريق حصوله على توقيت اللاعب ردًا على تعاقد الفريق الأحمر مع محمود كهربا.