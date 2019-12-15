رياضة | الإصابات تضرب ليفربول قبل مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات تضرب ليفربول قبل مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق عن حجم إصابة نجم خط وسط الفريق جورجينو فينالدوم خلال مواجهة الريدز أمام واتفورد أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج فينالدوم مصاباً في مباراة واتفورد اليوم في الدقيقة 61 من عمر المباراة، بعد تعرضه لإصابة عضلية في المباراة،.

وقال كلوب لصحيفة ديلي ستار: " هي إصابة عضلية، لكن حجم الإصابة لم يتحدد حتى الآن، كل شئ سيتضح الأحد في الفحص الطبي".

وحول لحاقه بكأس العالم للأندية في قطر، تابع كلوب: " في الوقت الحالي لا يمكن تحديد الأمر، قد يسافر معنا لقطر، ما يزعجني هو حجم الإصابة، لكن ليس هناك شيئاً مؤكداً حتى الآن".

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ولحق فينالدوم بزميله فابينيو المصاب منذ فترة كبيرة بقطع في أربطة الكاحل، والذي سيعود في منتصف يناير المقبل، بحسب التقارير.

وسيواجه ليفربول جدولاً مزحدماً خلال الفترة القادمة، حيث سيلعب مباراة كأس الربابطة الإنجليزية ضد أستون فيلا الثلاثاء ثم يواجه فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق ليفربول فوزاً جديداً على حساب واتفورد بهدفين نظيفيمن في ملعب أنفيلد رود، سجلهما النجم المصري محمد صلاح.

ويواصل ليفربول تصدره جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع واتفورد.