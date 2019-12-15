شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على 106 ناديا للتصويت على الانتخابات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي 106 ناديا فقط ممن وصلوا للأدوار النهائية بكأس مصر ، لهم الحق في التصويت في انتخابات الجبلاية المقبلة المرجح إقامتها في شهر اغسطس او سبتمبر المقبلىن لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لأربعة سنوات قادمة.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الـ 106 نادي من أصل 235 نادي هم من سيكون لهم الحق في حضور الجمعية العمومية والادلاء بأصواتهم اما باقي الاندية فتم استبعادهم ، وهم من اندية القسم الثالث و الرابع خاصة ان هذا القرار سيكون افضل للكرة المصرية لاختيار مجلس إدارة ممييز بعيدا عن المجاملات والشللية في الإختيار.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية انه يتم التشاور حول الدعوة لجمعية عمومية خلال الموسم المقبل لتعديل لائحة النظام الأساسي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ووضع بنود لتطوير المنظومة الكروية وعلي راسها أحقية الـ106 نادي في التصويت في الانتخابات خاصة ان من بين هذه الاندية 18 فريق بالدوري الممتاز و 36 نادي قسم ثاني بالإضافةالي 52 نادي من المتاهلين للادوار النهائية لكأس مصر ..مضيفا إنه سيكون هناك جمعية عمومية خاصة بإقامة الانتخابات.