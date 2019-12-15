شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتفق مع شركة إسبانية لتطبيق الـ " var " فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم الاستقرار رسميا علي الشركة الاسبانية لتطبيق تقنية الــ var في الدوري المصري بعد اجراء مزايدة وفتح المظاريف خاصة أن هذه الشركة لها سابقة اعمال مميزة وهي تطبيق تقنية الـvar خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين .

من المقرر أن يحسم مسئولو اتحاد الكرة مع لجنة الحكام الموعد النهائي لتطبيق تقنية حكم الفيديو بعد الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين في حضور مسؤولين من الفبفا والشركة الاسبانية لوضع الرتوش الاخيرة التطبيق التقنية لاول مرة في الدوري لتكون مصر اول دولة أفريقية تطبق هذا النظام في أفريقيا في دوريها.